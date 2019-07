Si getta sotto il treno all’altezza di Frugarolo

Frugarolo – Traffico ferroviario sospeso stamane intorno alle 10:20 tra Novi e Alessandria (linea Alessandria-Arquata Scrivia) a causa dell’investimento di una persona che si è letteralmente gettata sotto il treno in transito all’altezza della stazione di Frugarolo.

Testimoni oculari parlano di un atto volontario e di una scena agghiacciante, essendo che il convoglio, per il quale non era prevista la fermata in stazione, viaggiava a forte velocità e ha dunque trascinato il corpo per centinaia di metri dilaniandolo letteralmente. Le mutilazioni risulterebbero a tal punto gravi da non aver ancora consentito ai soccorritori di stabilire il sesso del suicida.

Alcune voci dicono che potrebbe trattarsi di un uomo sulla quarantina, ma non vi è ancora nulla di certo. Solo che il treno coinvolto fosse il regionale 2508 partito alle 9.29 da Genova Piazza Principe e diretto a Torino Porta Nuova.

Le forze dell’ordine si sono attivate per effettuare i rilevamenti del caso, mentre il servizio ferroviario, riprogrammato con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso via Tortona per i treni a lunga percorrenza, è stato poi riattivato intorno alle 13 con due treni che hanno subito fino a 60 minuti di ritardo, due treni cancellati e altri due limitati nel percorso.