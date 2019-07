Schianto nel vercellese, ventiduenne finisce con l’auto contro il guard rail: ricoverato in prognosi riservata a Novara

Buronzo – Tremendo schianto nel vercellese, a Buronzo, mercoledì sera intorno alle 20, sulla Strada Provinciale 3 al chilometro 37.

Un giovane di ventidue anni, alla guida di una Panda, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guard rail, terminando poi la corsa in una stradina laterale.

Tutto è avvenuto in maniera autonoma, il ragazzo viaggiava da solo. Sembra si stesse dirigendo verso Buronzo per andare a cena.

Soccorso dal 118, il giovane è stato dapprima trasportato all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, poi, data la gravità delle sue condizioni, è stato trasferirlo all’Ospedale Maggiore di Novara dove è presente la neurochirurgia. L’impatto è stato molto violento, il ragazzo ha riportato diversi traumi e la sua prognosi rimane riservata.

Sul posto, oltre al personale sanitario, è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià per la messa in sicurezza dell’auto e della strada.

Ancora da accertare le cause dello schianto. I militari sono al lavoro per stabilire se il giovane avesse assunto alcol prima di mettersi alla guida.