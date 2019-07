Incendio di rotoballe in zona Casalbagliano: Vigili del Fuoco di Alessandria domano le fiamme dopo alcune ore

Casalbagliano – Intervento di alcune ore da parte dei Vigili del Fuoco di Alessandria per spegnere un incendio divampato nella notte tra sabato e domenica in un campo a Casalbagliano.

Intorno alle due e mezza le fiamme hanno avvolto alcune rotoballe posizionate al lato della strada in via Tagliata. Arrivato l’allarme, sul posto è intervenuto il personale volontario del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Valenza e della sede centrale di Alessandria.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono terminate stamane intorno alle 8.