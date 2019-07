Perde il treno e va fuori di testa: vittime un ferroviere e una porta della stazione

Arquata Scrivia – Un cittadino italiano di 43 anni è stato denunciato dalla Polfer di Novi Ligure per minacce a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

L’uomo, mercoledì mattina, aveva dato in escandescenza in stazione ad Arquata Scrivia dopo aver perso il treno, secondo il pendolare a causa della ritardata comunicazione del cambio di binario.

Decisamente imbufalito, l’uomo ha preso a calci e pugni una porta della stazione e poi ha aggredito verbalmente il Dirigente di Movimento treni per l’annuncio ‘all’ultimo minuto’.

La Polfer, intervenuta sul posto, ha poi ristabilito la calma e fatto scattare la denuncia nei confronti del cittadino