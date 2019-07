Spacca il naso ad un ragazzo per futili motivi: denunciato quarantaquattrenne di Casale

Casale Monferrato – Ci vorrà circa un mese perché ad un diciannovenne torni a posto il setto nasale, fratturato da un quarantaquattrenne che, lo scorso otto luglio, in un ristorante kebab di Casale Monferrato, per futili motivi lo ha aggredito, causandogli, appunto, la rottura del naso.

Ricostruito l’accaduto, i Carabinieri della Stazione di Rosignano hanno denunciato l’uomo per lesioni aggravate.