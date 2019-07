Ventenne di Casale perde la vita in un incidente stradale sulla A21

Alessandria – Un ventenne di Casale Monferrato, L.C., ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la A21, all’incirca un chilometro dopo il casello di Alessandria Est, in direzione Piacenza.

Il giovane stava viaggiando su uno dei sedili posteriori di una Fiat Punto guidata da una ragazza di circa 20 anni, insieme ad altri due amici, un ragazzo e una ragazza, anche loro ventenni.

Improvvisamente la vettura ha perso il controllo e si è poi ribaltata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente 118 e dei Vigili del Fuoco ma non è stato possibile fare nulla per salvare il giovane casalese.

Non sono in gravi condizioni i tre ragazzi rimasti feriti, portati in Ospedale ad Alessandria, uno in codice giallo e due in codice verde.

La Polizia Stradale di Alessandria è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.