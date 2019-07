Egidio Zoncada: su Amag Mobilità faremo da mediatori con l’ente pubblico per non penalizzare gli utenti finali

Alessandria (Andrea Guenna) – “Faremo da mediatori fra l’ente pubblico e gli utenti, anche se è il Comune di Alessandria a deve mettere a posto i suoi conti e non vedo perché dobbiamo essere noi dei trasporti municipali a doverci mettere una pezza. Tuttavia siamo pronti a fare la nostra parte”. A parlare così è Egidio Zoncada, amministratore del Gruppo Zoncada che controlla Line Srl proprietaria all’85% di Amag Mobilità. “Nonostante il fatto che siamo soci di maggioranza all’85% di Amag mobilità – spiega Zoncada -, le tariffe le stabilisce la Regione, ma non è detto che non si possa trattare a beneficio dell’utente finale. Non bisogna dimenticare che siamo imprenditori per cui dobbiamo essere competitivi”. Tutto nasce dal fatto che il costo relativo all’occupazione del suolo pubblico tassato ad Amag Mobilità che gestisce i parcheggi potrebbe lievitare del 20% passando dagli attuali 500.000 euro ai prossimi 600.000 euro all’anno. Ciò è dovuto al fatto che il Comune di Alessandria è in predissesto per cui, dopo il fallimento di Atm del 2016, in occasione dell’ultima manovra di bilancio con un passivo di 68 milioni di euro, è stato proposto quell’aumento. La soluzione, accolta dalla Giunta comunale in occasione della seduta di venerdì 18 luglio, dovrà essere valutata dalla Società Amag Mobilità per poter essere effettivamente attuata, anche se non sembrano esistere margini di trattativa in quanto il Comune ha facoltà di far leva sulle spese per restare in equilibrio di bilancio. Sulla vicenda è intervenuto l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi per individuare metodi e azioni utili a limitare i disagi legati agli aumenti dei costi dei trasporti, per cui è previsto un incontro tra l’assessore ai Trasporti della Regione e il vicesindaco del Comune di Alessandria Davide Buzzi Langhi.