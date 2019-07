Minaccia l’ex badante con un coltello da cucina: denunciato e ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Novi

Vignole Borbera – Non si sa ancora bene il perché, ma nei confronti di quella ex badante aveva maturato un rancore tale da voler uscire in strada armato di coltello per minacciarla a viso aperto. C.G., ottantaduenne di origini siciliane e domiciliato a Vignole Borbera, aveva infatti visto la donna lungo la via dove entrambi stanno di casa, e così, accecato dall’odio, si è diretto verso di lei urlando improperi e con in mano un coltellaccio da cucina. Fortunatamente, due vicini sono subito accorsi per disarmarlo, bloccandolo fino all’arrivo dei Carabinieri di Serravalle Scrivia e consentendo alla poveretta di rimanere illesa.

Dalla perquisizione effettuata dai militari è emerso tuttavia che l’uomo avesse con sé addirittura altri due coltelli, e a maggior ragione è stata subito notificata una denuncia per il reato di minaccia aggravata dall’uso di armi.

I Carabinieri hanno inoltre ritenuto necessario che l’aggressore fosse sottoposto a consulto psichiatrico. C.G. si trova ora ricoverato nel centro di psichiatria dell’ospedale di Novi.