“Sblocca cantieri”: venerdì scorso ad Alessandria un seminario alla Taglieria del Pelo

Alessandria – È stato organizzato venerdì scorso, nel salone della Taglieria del Pelo, dall’ANCE, Associazione dei Costruttori Edili, di Alessandria un seminario sull’ “affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici di appalto di lavori alla luce della legge 55/2019”, meglio nota come “sblocca cantieri” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 25 giugno scorso.

L’analisi delle principali modifiche per un pubblico di costruttori, tecnici ed amministratori è stata affidata all’avvocato Rosario Scalise, dello studio legale Roullet Scalise, consulente con particolare esperienza nella gestione dell’opera pubblica.

Nel corso del seminario sono state affrontate le nuove problematiche relative agli affidamenti sottosoglia, ai criteri di aggiudicazione e l’anomalia delle offerte, ai requisiti generali e speciali, al subappalto, al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e la sicurezza, alle novità in materia di varianti, contabilità e riserve.

Sono state anche esaminate le norme del Codice sospese fino al 31 dicembre 2020 e quelle in vigore solo fino a quella data.

“Si è trattato di un approccio immediato all’emanazione della legge per quanti sono chiamati ad applicarla – ha commentato Paolo Valvassore, presidente del Collegio Costruttori – auspicando di poter far ripartire tutti i settori interessati, a cominciare da quello edile”.