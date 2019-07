Pernigotti addio, ma la fabbrica resta e la produzione (forse) anche

Novi Ligure (a.r.) – Gli operai della Pernigotti di Novi tornano al lavoro. Tuttavia le notizie sulla sorte della più antica azienda novese ormai passata di proprietà alla turca Toksoz, non sono definitive in quanto nessuno, che si sappia, ha dato conferma sul riassorbimento degli operai che sarebbe previsto entro la fine di agosto. Trentacinque di loro erano già stati richiamati a febbraio e ora cominceranno ad aggiungersene cinque alla volta, procedendo a scaglioni fino al 29 luglio, quando si arriverà a settanta. Poi toccherà anche agli interinali, per un totale di 110 lavoratori di nuovo all’opera nella seconda metà di agosto.

La produzione si concentrerà su cioccolato, praline, torrone e anche su alcuni preparati per gelato. Nel frattempo, si continua ad attendere che giunga l’accordo con la Spes Cioccolato di Torino per la terziarizzazione e che la trattativa con Emendatori per il settore gelati si concluda positivamente, il che costituirebbe la vera salvezza per uno stabilimento ancora in bilico fra il rilancio e una definitiva serrata che potrebbe giungere anche a settembre, visto che i tavoli in corso, di cui gli stessi sindacati dichiarano di sapere poco o niente, potrebbero anche risolversi con un nulla di fatto.

Insomma, il cosiddetto “spezzatino”, che proprio i sindacati dicevano di non volere, è ad oggi quanto di più auspicabile per salvare il salvabile, essendo che il marchio Pernigotti rimarrà ai Toksoz e che la prospettiva di tornare a produrre per conto terzi si profila dunque come vera ancora di salvezza. Ma i turchi accetteranno? Il punto è infatti anche questo. Perché la proprietà dovrebbe accettare di terziarizzare parte della produzione in Italia quando la cruda realtà è che gli converrebbe produrre tutto in Turchia?

Invece che alla terziarizzazione, si dovrebbe pensare infatti, più realisticamente, ad una produzione da riprendere non più sotto marchio Pernigotti. Ci si sta muovendo in questo senso? Quantomeno si salverebbero posti di lavoro e si comincerebbe ad elaborare il lutto per un’azienda storica italiana ormai perduta.