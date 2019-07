Rintracciato e arrestato ex gestore di un ristorante brasiliano a Novi: era ricercato per omicidio

Novi Ligure – Era ricercato dall’Interpol per conto delle autorità dominicane l’uomo arrestato in questi giorni dai Carabinieri della Stazione di Novi Ligure nell’appartamento di Pozzolo Formigaro dove era attualmente domiciliato. Christian Agesta, nato quarant’anni fa nella Repubblica Dominicana, era infatti ricercato per un omicidio commesso nel proprio Paese di origine nel 2010. L’uomo avrebbe ucciso quella che era allora la sua compagna con un’arma detenuta illegalmente, ed era già finito in carcere. Tuttavia, approfittando di un permesso dopo due anni di detenzione, era riuscito a far perdere le proprie tracce fuggendo all’estero.

Le autorità dominicane, che non avevano mai interrotto le ricerche, l’hanno però localizzato proprio in Italia, e a quel punto, coinvolgendo il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia al Ministero dell’Interno, è stato possibile rintracciare il fuggiasco a Novi e contattare la locale Stazione dei Carabinieri per procedere alla sua cattura.

Agesta abitava con la propria nuova compagna, una trentenne di origini ecuadoriane da cui aspetta un figlio, e nel novese non era certo uno sconosciuto, avendo gestito per un certo periodo un ristorante brasiliano proprio in città.

In seguito alla convalida dell’arresto da parte del Presidente della Corte d’Appello di Torino, il quarantenne è stato rinchiuso nel carcere di Alessandria. Lì resterà in attesa di conoscere il proprio destino, essendo che il Ministero della Giustizia sarà chiamato entro 10 giorni a chiedere il mantenimento della misura coercitiva, mentre il Presidente della Corte d’Appello deciderà circa il consenso all’estradizione.