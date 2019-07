Tamponamento a catena sulla A4: un morto, traffico in tilt con deviazioni

Santhià – Tragico tamponamento a catena, ieri pomeriggio, lungo la A4 Torino-Milano. Nell’incidente ha perso la vita un uomo di 45 anni, di nazionalità bulgara.

Per permettere i soccorsi la carreggiata in direzione Milano è rimasta chiusa al traffico tra le 16 e le 19:30 dalla barriera di Rondissone, in provincia di Torino, fino allo svincolo di Santhià.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Novara Est, il cittadino bulgaro al volante di una Opel Astra ha tamponato il furgone Ford che lo precedeva ed è morto sul colpo intrappolato nell’abitacolo della propria auto.

Nel tamponamento sono rimaste coinvolte altre due auto e una moto, che ha concluso la corsa incastrandosi tra due auto: il centauro è tra i feriti trasportati in ospedale in codice giallo. L’autotrasportatore al volante di un tir è riuscito invece a frenare in tempo ed evitare l’impatto con i mezzi già accartocciati. I feriti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco di Livorno Ferraris e dal 118 prima di essere trasportati negli ospedali di Chivasso e Vercelli.

Il tamponamento a catena ha causato disagi alla circolazione con i mezzi pesanti, diretti verso il vercellese e la Lombardia, che sono stati fatti uscire dalla A4 a Rondissone, pochi metri prima della barriera, e deviati lungo la ex Statale 11 congestionando anche il traffico nei piccoli centri abitati.