Basket, diramato il calendario di serie A2 Ovest: impegni esterni all’esordio per Casale e Derthona

Casale Monferrato / Tortona – Sono stati diramati, stamane, dalla Lega Pallacanestro i calendari della prossima stagione di serie A2 di basket, dove militano i due roster della provincia alessandrina, Junior Casale e Bertram Derthona.

Campionato al via domenica 6 ottobre con le due squadre che debutteranno in trasferta rispettivamente contro Fortitudo Agrigento e Eurobasket Roma. Tortona giocherà sabato 5 ottobre.

Alla seconda giornata, invece, impegni casalinghi per entrambe le formazioni: Casale esordirà in casa, al PalaFerraris, contro Eurobasket Roma mentre i tortonesi affronteranno Bergamo Basket, al Palaoltrepo di Voghera.

Derby in programma domenica 10 novembre: nel girone di andata si giocherà a Casale, il ritorno a Voghera si disputerà il 26 gennaio.