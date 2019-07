Domani al via il “Cittadella Music & Ballet Festival”: si parte con Alberto Fortis

Alessandria – Tre giorni di musica, danza e spettacolo a partire da giovedì 25 luglio nella prestigiosa cornice della Cittadella. È infatti ai nastri di partenza il Cittadella Music & Ballet Festival, evento promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con CulturAle-Asm Costruire Insieme che vedrà diversi artisti alternarsi al centro della Piazza d’Armi (Via Pavia 2) a partire dalle 21.30 di domani.

Si comincia col concerto di Alberto Fortis (nella foto), l’indimenticabile autore di Milano e Vincenzo, La sedia di lillà e altri grandi pezzi che certo non mancheranno durante uno show che si preannuncia carico di emozioni e divertimento.

Venerdì toccherà invece alla Compagnia Balletto di Siena con lo spettacolo Grande soireé classique, curato da Loredana Furno e dell’associazione Grecale – Balletto Teatro di Torino, dove i danzatori saranno impegnati nei più celebri passi a due del repertorio accademico su musiche di ?ajkovskij, Adam, Auber, Minkus, Drigo e Pugni. Nel corso della serata sarà inoltre consegnato un “Premio alla carriera” all’etoile Luciana Savignano.

Infine, sabato 27, saliranno sul palco i Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria per dar vita a Lirica sotto le stelle, un girotondo di arie, duetti e scene esilaranti tratte dal repertorio dell’Opera buffa con Linda Campanella (soprano), Matteo Peirone (basso brillante), Massimo Barbierato (violino), Yesenia Vicentini (violino), Alessandro Buccini (viola), Luciano Girardengo (violoncello) e Andrea Albertini (pianoforte).

Tutti gli spettacoli della rassegna sono ad ingresso libero.