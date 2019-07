Ennesima beffa per l’Italia: Carola Rackete terrà una conferenza all’Europarlamento

Red – Carola Rackete di nuovo protagonista di un appuntamento che ha tutta l’aria dell’ennesima provocazione dell’establishment egemone in Europa ai danni del Governo Italiano. Questa volta si tratta di un’audizione al Parlamento Europeo, dove Carola parlerà il 3 ottobre per la gioia di tutti quegli eurodeputati per i quali è diventata un autentico simbolo di libertà e progresso.

A darne l’annuncio poco fa via Twitter è stato il gruppo della Sinistra Unitaria Europea dell’Eurocamera: “Siamo lieti che interverrà per parlare dell’importanza della ricerca e del salvataggio nel Mediterraneo, sfidando Salvini e per commemorare la tragedia del 2013 dove morirono in centinaia”.

La Rackete sarà in audizione nella commissione Libertà civili (Libe) del Parlamento in occasione dell’anniversario del naufragio in cui hanno perso la vita quasi quattrocento migranti.