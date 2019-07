Era ora: il Ministero ha sospeso il centro ricerche di Foti

Roma – Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha sospeso l’associazione “Hansel e Gretel” che secondo le accuse risulta implicata nell’inchiesta “Angeli e Demoni” sui fatti di Bibbiano, dalla piattaforma Sofia.

La onlus, infatti, era accreditata per la formazione proprio all’interno del portale del Miur. La sospensione è arrivata dopo la segnalazione al Ministero effettuata dall’associazione “Non si tocca la Famiglia”. Il Miur ha risposto affermando che l’ufficio preposto “ha tempestivamente disposto, dal 17 luglio 2019, la sospensione dell’accreditamento presso il Miur, del Centro studi Hansel e Gretel Onlus. Pertanto, dalla suddetta data, l’Ente in oggetto non può più erogare attività di formazione attraverso la Piattaforma Sofia né avvalersi del sistema Carta del Docente”.

La presenza dell’associazione nella piattaforma “era inaccettabile” secondo Giusy D’Amico, presidente di “Non si tocca la Famiglia”, che ha dato notizia della sospensione dell’associazione dalla piattaforma attraverso i suoi canali social. “Stiamo lavorando – afferma – per tutelare l’educazione, la formazione degli educatori, la libertà dei genitori di educare i propri figli secondo i propri valori e principi, nel rispetto delle leggi”. La D’Amico auspica inoltre “che il lavoro trasversale tra associazioni di genitori, docenti e Ministero della Pubblica Istruzione sia proficuo, a garanzia di un’educazione libera e rispettosa della famiglia nella partecipazione attiva in seno alla scuola”.