Lavoratori della ex Mercatone Uno oggi in presidio a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico

Roma – Oggi oltre trecento lavoratori della ex Mercatone Uno provenienti da tutta Italia, presenti anche quelli di Serravalle Scrivia, si raduneranno sotto le finestre del Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, a Roma.

La nuova mobilitazione indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil arriva a tre settimane dall’incontro con i nuovi Commissari Straordinari del Gruppo Mercatone e a pochi giorni dalla pubblicazione del bando per la cessione dei 55 punti vendita.

Una mobilitazione, quella di mercoledì, attuata per “ottenere delle risposte” come hanno tenuto a sottolineare le tre sigle sindacali, per i 1860 lavoratori coinvolti nella vertenza, che oggi vanno avanti con un ammortizzatore sociale giudicato “ai limiti della sostenibilità”.