Scontro frontale tra un’auto e una moto poco fuori Tortona: grave alessandrino di 39 anni

Tortona – Grave incidente stradale, ieri pomeriggio, poco fuori Tortona, lungo la ex statale per Genova, all’altezza dell’incrocio con via Balustra.

Un commerciante alessandrino di 39 anni, F.M., alla guida della sua moto Honda 750, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Lancia Y condotta da una donna, R.B. 29 anni, residente a Tortona.

L’uomo, in seguito allo schianto, è stato sbalzato dalla moto ed è caduto violentemente a terra.

Sul posto è subito intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il commerciante all’ospedale di Tortona: l’uomo ha riportato ferite multiple ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Illesa, invece, la giovane tortonese.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Tortona per i rilievi del caso.