Spaccato di vita quotidiana da brividi: maltrattava moglie e figlio, la Polizia allontana dalla famiglia sessantacinquenne astigiano

Asti – Erano anni che sottoponeva la moglie e il figlio a continue vessazioni e abusi psicologici, ma grazie alla segnalazione di alcuni parenti di lei è stato allontanato dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ad entrambi e di frequentare i luoghi dove si recano abitualmente.

Le vittime dell’uomo, un sessantacinquenne astigiano, non avevano mai trovato il coraggio di ribellarsi e di sporgere denuncia, temendo ritorsioni e restando dunque imprigionati in un’esistenza in cui le umiliazioni e i soprusi erano cosa di ogni giorno.

Dalle scrupolose indagini della Polizia di Asti è infatti emerso uno spaccato familiare da brividi, dove i maltrattamenti fra le mura domestiche si susseguivano con regolarità e le privazioni erano arrivate persino a toccare i beni essenziali. Da tempo, alle vittime non era nemmeno concesso il denaro per comprare i farmaci di cui avevano bisogno.

Una situazione di disagio terribile che è però stata risolta stamane dall’intervento delle forze dell’ordine in esecuzione alle disposizioni del Tribunale di Asti. L’uomo, oltre a doversi tenere a debita distanza dal proprio nucleo familiare, sarà infatti costretto anche al versamento di un assegno mensile di mantenimento a favore delle vittime.