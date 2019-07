Alessandria, quattro gol al Chieri nel secondo test estivo

Spinetta Marengo – È terminato con la vittoria per 4-1 il secondo test del precampionato estivo dell’Alessandria Calcio.

Al Michelin Sport Club di Spinetta Marengo, mercoledì, la squadra allenata da mister Scazzola è andata a segno nel primo tempo con Suljic, su calcio di punizione, e poi Sciacca, Akammadu e Sartore. Nella ripresa i torinesi hanno accorciato le distanze.

I Grigi sono scesi in campo con Valentini, Gjura, Prestia, Fissore, Sciacca, Suljic, Gazzi, Panizzi, Chiarello, Sartore, Akammadu.

Assenti Cleur e Talamo, tenuti a riposo precauzionale.

Domenica 28 luglio la truppa grigia torneranno di nuovo in campo, contro il Seregno, allo stadio Moccagatta.