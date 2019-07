Beccato con le mani nella marmellata ladro di appartamenti a Felizzano

Felizzano – I Carabinieri di Felizzano hanno arrestato, ieri sera, A.F., residente ad Asti e già noto alle Forze dell’Ordine.

L’uomo è stato praticamente colto in flagrante dai militari, in servizio perlustrativo ed allertati da alcuni cittadini della presenza di due persone che si aggiravano in maniera sospetta per le vie del paese, mentre usciva dall’abitazione di un’anziana signora dopo averle rubato la borsa.

A.F. è stato portato in caserma per gli accertamenti del caso e arrestato per furto in abitazione.