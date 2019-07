Da Ufficio Stampa Regione Piemonte

La Regione Piemonte lancia un concorso sulla grande traversata delle Alpi

Torino – La Regione Piemonte, con la partecipazione del Club Alpino Italiano di Enti Parco regionali e nazionali, lancia la prima edizione di “Sguardi sulla GTA Piemonte”, concorso che ha come filo conduttore la Grande Traversata delle Alpi, ovvero quello straordinario itinerario escursionistico che percorre l’intero arco alpino piemontese, dalla Valle Formazza e dal Lago Maggiore fino alla Valle Tanaro, coincidente con il tratto piemontese del Sentiero Italia CAI 2019.

Un cammino lungo più di 1.000 km, suddiviso in 71 tappe, dove si incontrano splendidi paesaggi naturali e tracce della presenza millenaria dell’uomo e della cultura alpina.

I partecipanti hanno tempo fino al 31 ottobre 2019 per fornire una testimonianza artistica in forma di fotografia, video o storia grafica di questa varietà di scenari naturali e antropici. Saranno premiati i migliori sguardi emozionanti, intelligenti ed originali su questo incredibile patrimonio da vivere e da tutelare.

Il concorso viene realizzato con la collaborazione dell’Istituto per le piante da legno e l’ambiente di Torino. Ed è infatti su www.ipla.org che sono pubblicati il regolamento e la scheda di partecipazione. Le migliori opere verranno esposte in una mostra.

L’iniziativa si inserisce nell’accordo di collaborazione stipulato tra gli Assessorati alla Montagna e al Turismo della Regione Piemonte e altri 37 enti tra Unioni Montane di Comuni, aree protette regionali, parchi nazionali, Club Alpino Italiano.

Come rilevano gli assessori regionali alla Montagna e al Turismo, Fabio Carosso e Vittoria Poggio, “l’obiettivo che si vuole ottenere con il concorso è la valorizzazione e la promozione a livello nazionale e internazionale di questo importante tracciato e dei servizi che vengono offerti a camminatori e cicloescursionisti”.