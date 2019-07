“I bambini non si toccano”: lunedì sera ad Alessandria camminata a supporto delle famiglie di Bibbiano

Alessandria – L’eco del dramma di Bibbiano non passa inosservato nemmeno ad Alessandria.

Lunedi 29 luglio, a partire dalle 20:30 si terrà una camminata chiamata “I bambini non si toccano”, a supporto delle famiglie del Comune in provincia di Reggio Emilia, organizzata da due mamme alessandrine, Lucia Eliana Sarmentino e Barbara Tettei (nella foto), affinché non si spengano i riflettori ma si continui a parlare di questi recenti fatti di cronaca. Non si tratta ovviamente di un appuntamento politico ma di un’iniziativa di due mamme, colpite da una vicenda, quella di Bibbiano, che ha scosso notevolmente gli animi degli italiani nelle ultime settimane. L’appuntamento è in piazzetta della Lega. La passeggiata proseguirà poi per via San Lorenzo, piazza Marconi, corso Roma con ritorno in piazzetta della Lega.