Il sedicente psicoterapeuta comunista Claudio Foti, implicato nello scandalo di Bibbiano, è anche indagato per maltrattamenti in famiglia e per un presunto giro di pedofili

Pinerolo – Claudio Foti, titolare della onlus Hansel e Gretel di Torino, al centro dell’inchiesta sugli affidi illeciti denominata “Angeli e Demoni” è anche indagato, in un altro procedimento penale, per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli. Secondo quanto riporta l’Ansa, all’accusa di maltrattamenti si è pervenuti ascoltando intercettazioni fatte per altri reati relativi all’inchiesta di Bibbiano; nello specifico, Foti si sarebbe speso in minacce ed avrebbe avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti della moglie, Nadia Bolognini, anche lei indagata nella medesima inchiesta dell’ex marito, per cui è finita agli arresti domiciliari. La stessa misura, disposta anche per il sedicente psicoterapeuta Foti, è stata a lui revocata dal Riesame. Ora è sostituita con un obbligo di dimora nel comune di Pinerolo.

Il nuovo fascicolo per maltrattamenti sarà probabilmente stralciato dal Tribunale emiliano e mandato per competenza in quello del Piemonte. Anche nell’ordinanza del Gip si fa riferimento ai maltrattamenti in famiglia perpetrati dal Foti nei confronti dei suoi cari; il sedicente psicoterapeuta della Hansel e Gretel era infatti definito “portatore di una personalità violenta e impositiva”. Oltre all’indagine attorno ai servizi sociali di Bibbiano ed al giro di affidi illeciti, Foti è coinvolto anche nell’inchiesta Veleno relativa ad un presunto giro di pedofili nella Bassa Modenese che, come per l’Emilia, ha fatto sì che sulla scorta di false accuse di abusi i bambini fossero tolti alle loro famiglie.