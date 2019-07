Junior Casale, arrivato il secondo americano: ecco Chris Roberts

Casale Monferrato – Altro giocatore Usa arrivato alla Junior Casale. Dopo Sims, a vestire la canotta rossoblù il prossimo anno sarà anche Chris Roberts (nella foto).

Trentuno anni, esterno di 193 centimetri, Roberts ha disputato cinque stagioni in Italia, con le maglie di Caserta, Siena, Fortitudo Bologna, Pistoia, Reggio Calabria e Treviglio.

Giocatore completo, in grado di dare un notevole contributo sui due lati del campo, la firma di Roberts chiude per il roster monferrino un pacchetto di esterni di qualità con Davide Denegri, Fabio Valentini, Simone Tomasini e Luca Cesana.