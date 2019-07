Sferra un pugno ad una donna in via Mazzini per rubarle la borsetta ma è rincorso e catturato

Alessandria – Ha tentato di scipparla mentre passeggiava in via Mazzini, ma siccome lei opponeva resistenza l’ha colpita con un pugno in pieno volto facendola cadere a terra ed è fuggito con la sua borsetta. L’autore dell’aggressione di ieri sera ad una ventinovenne rumena è Abdellah Bensrati, marocchino di 19 anni che già lo scorso giugno, in Piazzale Curiel, era stato arrestato per il furto della borsa di una sessantasettenne incontrata in autobus alla quale aveva rifilato un pugno in faccia per poi potersela dare a gambe con la refurtiva.

Questa volta, però, gli è andata male, visto che alcune persone lì attorno non sono restate con le mani in mano e gli sono corse dietro insieme ad un agente della Penitenziaria che passava da quelle parti e agli uomini della Radiomobile intervenuti nell’immediato. Il rapinatore è stato infatti bloccato poco dopo in via Verona, e a quel punto sono scattate le manette e il trasferimento nella caserma di Piazza Vittorio Veneto.

Messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per lui sono stati disposti i domiciliari con l’utilizzo del braccialetto elettronico.