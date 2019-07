Serie C, ufficializzati i calendari: per l’Alessandria, impegnata nel girone A, esordio casalingo contro il Gozzano

Alessandria – Sono stati resi noti i calendari della prossima stagione di serie C 2019-2020. L’Alessandria, impegnata nel girone A, esordirà in casa con il Gozzano.

Nella seconda giornata i grigi faranno visita alla Carrarese.

Alla quarta giornata è prevista la trasferta in Sardegna, contro l’Olbia, il 15 settembre.

Il 3 novembre si disputerà il derby col Novara, al Moccagatta.

Nell’ultima giornata di andata, il 15 dicembre, è prevista l’altro derby contro la Pro Vercelli, sempre in casa.

Il 24 novembre si disputerà, invece, la trasferta a Monza.