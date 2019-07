Sfonda il parabrezza della propria auto dopo essere stata tamponata da un furgone: è grave

Rivalta Bormida – Sono gravi le condizioni della donna di 78 anni vittima di un grave incidente stradale che si è verificato ieri sera verso le sette lungo la provinciale che costeggia il paese. La vittima è Maria Bacci che, al volante della sua Panda, stava uscendo dal parcheggio privato per immettersi nella provinciale proprio mentre stava transitando un furgone Ford Transit a velocità elevata. L’impatto è stato inevitabile e la donna, che in quel momento non indossava la cintura di sicurezza, è stata sbalzata in avanti sfondando il parabrezza, per poi ricadere violentemente sull’asfalto. Ha riportato la fattura di braccia e gambe e, dopo le prime cure effettuate dalla squadra del 118 intervenuta sul posto insieme ad una pattuglia della Polstrada, è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Acqui Terme, per essere poi trasferita ad Alessandria data la gravità delle lesioni riportate.