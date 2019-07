Due incidenti sul lavoro a Novi: trauma cranico per un operaio della Specialacciai; alla Campari una giovane donna è rimasta incastrata in una macchina confezionatrice

Novi Ligure – Due infortuni sul lavoro a Novi, a distanza di poche ore.

Il primo, meno grave, ieri sera, intorno alle undici e mezza, alla Specialacciai, acciai di qualità, nella zona industriale Cipian, in viale della Tecnica, dove un uomo di 28 anni è rimasto ferito riportando un trauma cranico.

L’operaio, mentre stava manovrando un macchinario, ha battuto il capo ma è rimasto comunque sempre cosciente ed è stato trasportato all’ospedale di Novi per accertamenti.

Stamane, intorno alle 6, il secondo e più grave infortunio. È accaduto alla Campari: un’operaia di 24 anni addetta al confezionamento, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, è rimasta schiacciata con un braccio in una macchina confezionatrice.

La donna era sola ed è stata trovata, pochissimo tempo dopo l’incidente, da alcuni colleghi che erano sopraggiunti per soccorrerla.

Secondo quanto riportato dalla segreteria provinciale della Cgil, la donna, oltre allo schiacciamento di un braccio, ha riportato anche quello del corpo ed è stato necessario operarla al fegato.

I rappresentanti dei lavoratori hanno deciso il fermo della produzione fino a lunedì proclamando uno sciopero per il grave infortunio.