Non rispetta i domiciliari e finisce in carcere

Predosa – Stava scontando i domiciliari per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ma s’intratteneva in casa con altri pregiudicati. V.D., sessantacinquenne di Predosa, è stato infatti sorpreso a violare le prescrizioni della detenzione domiciliare dai Carabinieri incaricati dei controlli al suo domicilio, ed è finito pertanto in carcere.

A prelevarlo sono stati i militari della Stazione di Capriata d’Orba in esecuzione dell’ordinanza per la carcerazione emessa dal Magistrato di sorveglianza.

L’uomo è ora rinchiuso nella casa circondariale Cantiello e Gaeta di Alessandria.