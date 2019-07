Auto finisce contro un camion sulla A7: coinvolti una madre e i tre figli

Castelnuovo Scrivia – Incidente autostradale, nella notte tra venerdì e sabato, sulla A7 all’altezza dello svincolo tra Castelnuovo Scrivia e Casei Gerola.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, un’auto con a bordo una donna e tre bambini, si è scontrata con un camion.

Per fortuna le conseguenze non sono state gravi: i tre minori sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale infantile di Alessandria. Non sono in pericolo di vita.

La donna alla guida, madre dei piccoli, è stata trasportata all’ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. Ha riportato un trauma cranico ed una forte contusione ad un braccio.

Sul luogo dell’incidente, oltre alla Stradale, anche il 118 e i Vigili del Fuoco.