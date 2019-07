Guida in stato di ebbrezza: due incidenti ad Alessandria

Alessandria – Polizia Municipale alessandrina impegnata, ieri, per due incidenti stradali avvenuti in due diverse zone della città.

Il primo alle 18:30 in via Giotto, nel quartiere Pista.

Secondo quanto ricostruito una donna alla guida di una Polo ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro una Lancia Y posteggiata lì in zona.

I controlli effettuati mediante etilometro, hanno permesso di appurare che la donna si trovava alla guida con tasso alcolemico superiore di oltre tre volte il limite massimo consentito dalla legge.

Per la donna, oltre al ritiro della patente, è scattata anche una denuncia e la sua automobile è stata sequestrata.

Poco dopo la mezzanotte il secondo incidente, avvenuto in via Plana all’altezza dell’intersezione con via San Pio V.

A rimanere coinvolte sono state tre auto, due in movimento e una terza posteggiata.

A causa dell’impatto il passeggero di una delle due auto in movimento ha riportato lesioni leggere guaribili in una ventina di giorni.

Gli agenti della Municipale hanno constatato che uno dei due conducenti aveva un tasso alcolemico superiore di oltre due volte i limiti massimi consentiti dalla legge.

L’uomo è stato pertanto deferito alla competente Autorità Giudiziaria e privato della patente di guida.