Mauro Bressan potrebbe essere il nuovo presidente di Gestione Ambiente, è solo una questione di stipendio

Tortona (Maria Ferrari) – Non si ferma Mauro Bressan, l’ex amministratore delegato di Amag Spa, rilevato da Adelio Ferrari, ed ex amministratore delegato di Alegas ma, pare, sempre presidente di Amag Reti Idriche, che, in questi giorni, è stato proposto ai sindaci di Novi, Tortona e Voghera – Cabella, Chiodi e Barbieri – per ricoprire la carica di amministratore delegato delle varie multiservizi comunali dell’acqua: Gestione Ambiente di Tortona, Acos di Novi e Asmt di Voghera. Il grande regista dell’operazione è Mauro D’Ascenzi coadiuvato dai soliti faccendieri “de noantri” per piazzare Bressan al vertice del business dell’acqua in due province, quella di Alessandria e quella di Pavia, ‘Ndrangheta permettendo.

Con la ‘Ndrangheta si compete o si tratta

E sì perché è dell’altro giorno la notizia che la Dia di Milano abbia individuato una Locale proprio a Voghera mentre nella provincia di Alessandria i processi alla ‘Ndrangheta sono già stati celebrati, anche se questo non significa che in terra mandrogna la ‘Ndrangheta non ci sia più. Tra Novi e Voghera, fino a Pavia, operano le cosche Chindamo-Lamai e Ferrentino di Laureana di Borrello (RC) e anche in quest’area dovrebbe essere Bressan a gestire il servizio idrico.

La “preziosa” esperienza con la famiglia Ercolano

Bressan non è nuovo ad operare in mercati a rischio in quanto già nel 2008, terminata la sua esperienza di assessore ai trasporti nella giunta Scagni, era diventato direttore della Sud Trasporti della famiglia Ercolano, “ramo del gruppo Santapaola” famiglia coinvolta in una serie di processi per mafia iniziati da Falcone e Borsellino. Famiglia con parentele sospette, e massima allerta da parte della Direzione Investigativa Antimafia, se è vero che – come riportava L’Espresso all’epoca – “nell’entourage famigliare dei proprietari di Sud Trasporti gli arrestati per reati di mafia sono 22, e molti di questi con condanne definitive”. Ma la Sud Trasporti è gestita da un incensurato, Angelo Ercolano, anche se lo zio Pippo è stato reggente della cosca Santapaola (Nitto è suo cognato), mentre il cugino Angelo sta all’ergastolo per aver ammazzato Giuseppe Fava. Tuttavia la famiglia Ercolano, almeno per quanto riguarda la Sud Trasporti, è pulita perché Giovanbattista Ercolano, padre dell’attuale presidente Angelo, 42 anni, ultimo rampollo, incensurato, è stato assolto nel 1998.

L’interporto di Rivalta

Sud Trasporti ha sede a Rivalta Scrivia, regno dei Gavio e di Palenzona (il camionista), e coi suoi 70 dipendenti, 600 camion e oltre 20 milioni di euro di fatturato va davvero forte. Bressan, quando ne è stato direttore a Rivalta, ha giocato in casa, proprio in quell’interporto che, oltre ad essere uno dei più grandi d’Europa, è anche il centro degli affari per quanto riguarda i servizi pubblici del Basso Piemonte Orientale. Servizi come quello dei trasporti, delle reti idriche e dell’ambiente. Il mare magnum degli interessi di D’Ascenzi e Bressan è quello lì, per cui non è difficile immaginare che Bressan, dopo essersi occupato di Amag, possa occuparsi di Gestione Ambiente e di altro ancora. Le prossime mosse dei due Mauro (D’Ascenzi e Bressan) si intuiscono leggendo un comunicato del 6 febbraio scorso diramato dall’ente regolatore del servizio idrico integrato locale (Egato 6) dove si legge che entro il 2021 sarà costituita una nuova società consortile per gestire il servizio di approvvigionamento idrico. Ciò avverrebbe tramite una fusione tra Amag reti idriche (con sede ad Alessandria per una sessantina di Comuni e circa 150.000 abitanti) e Gestione Acqua (con sede operativa a Cassano Spinola e direzione a Novi Ligure, per 67 Comuni all’interno dell’Autorità d’Ambito 6). Sarà quindi superato Egato 6 con a capo il presidente della Provincia di Alessandria, Gianfranco Baldi.

Da Gestione Ambiente a Gestione Acqua il passo è breve

Si tratta di un business di circa 210 milioni di euro in 12 anni, quasi 18 milioni all’anno. Sarebbe Novi a guadagnare in questa storia in quanto Mauro D’Ascenzi, amministratore delegato e direttore generale di Acos S.p.A. di Novi Ligure, nonché presidente del C.d.a. di Amministrazione Acqua Spa di Cassano Spinola, avrebbe convinto Mauro Bressan, amministratore unico di Amag reti idriche, di portare tutto a Novi, armi e bagagli, con la promessa di diventare il presidente della nuova società. E nel pacchetto ci sarebbe anche un ruolo di primo piano nell’ambito dei rifiuti, leggi appunto Gestione Ambiente.

Pagatemi di più ed io accetto

Si spiega pertanto la proposta degli emissari di D’Ascenzi ai sindaci di Novi, Tortona e di Voghera, tesa a favorire la nomina di Bressan come presidente di Gestione Ambiente partecipata proprio dai Comuni di Novi, Tortona e Voghera. Pare che il diretto interessato abbia preso tempo a causa dell’esiguità del compenso, per cui si parla di 15.000 euro lordi all’anno. Per un precario possono bastare, ma per un manager, ancorché comunista, come Mauro Bressan assolutamente no. Anche perché il rischio di doversela vedere con la ’Ndrangheta – con la quale, com’è noto, si può sempre trattare – nel settore dei rifiuti è alto e richiede un adeguato compenso.

Tuttavia, anche se lo stipendio è basso, sono molte, moltissime le porte che si possono aprire.