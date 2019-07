Tim Cup: Monza-Alessandria si gioca alle 18:30 di domenica 4 agosto

Alessandria – Si giocherà alle 18:30 di domenica 4 agosto, allo stadio “Brianteo”, il match di Tim Cup tra Monza e Alessandria, prima uscita ufficiale per entrambe le compagini.

L’orario della gara è stato ufficializzato ieri.

I Grigi allenati da mister Scazzola sono stati ammessi al torneo per riempire il posto vuoto lasciato dal ripescato Venezia e dal Palermo e Foggia che non si sono iscritti.