Alessandria Calcio: 1-1 al “Mocca” nell’amichevole con il Seregno

Alessandria – Si è concluso con un pareggio il test dell’Alessandria allo stadio “Moccagatta” contro il Seregno che si è tenuto ieri.

I gol sono arrivati entrambi nel primo tempo: a passare in vantaggio è stato il Seregno grazie al tiro da fuori area di Bertani. L’Alessandria, poco dopo, ha trovato il pari con Sartore, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Sempre nel primo tempo da segnalare un gol annullato ai Grigi: l’aveva segnato Akammadu ma l’arbitro ha annullato perché sul cross la sfera era già uscita.

Nel primo tempo i grigi sono scesi in campo col consueto 3-5-2: Valentini tra i pali, Gjura, Prestia, Fissore in difesa, Cleur e Cambiaso sugli esterni con Suljic, Gazzi e Chiarello in mezzo, mentre in attacco hanno agito Akammadu e Sartore.