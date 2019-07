Finalmente identificato il cadavere del pilota d’aereo precipitato stamane in autostrada

Alessandria – È stato identificato il cadavere, orrendamente straziato, del pilota che stamane, intorno alle 9 e mezza, si è schiantato con il suo ultraleggero sull’autostrada A26, in zona Astuti, appena dietro il Bennet.

Si tratta di Carlo Satragni (nella foto), pensionato di 82 anni, originario di Mombaruzzo, paese dove viveva assieme alla moglie e ai due figli.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Ovada, intervenuta sul posto, era un pilota con una lunga esperienza alle spalle e stamane era decollato da un campovolo di Predosa. Alla moglie aveva detto “vado a fare un giro”. Ma quel giro, anche per un pilota esperto come lui, è stato fatale.

Non è ancora stato appurato dagli inquirenti se abbia avuto un malore o si sia trattato di una manovra azzardata, come riferito da alcuni testimoni, ma intorno alle 9 e 30 Satragni ha perso il controllo dell’ultraleggero che si è schiantato al suolo sulla A26, in zona Astuti, dietro al centro commerciale Bennet.

Per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento di 118, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.

Personale della Croce Verde si era dovuto anche occupare di un dipendente del Bennet che, alla vista dell’aereo ormai disintegrato e del pilota privo di vita, aveva subito un forte choc.