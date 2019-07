Ritrovato con una gamba fratturata l’uomo scomparso domenica mattina dall’ospedale di Acqui

Acqui Terme – È stato ritrovato ieri sera intorno alle 18:30 l’uomo di 52 anni scomparso dall’ospedale di Acqui Terme domenica mattina intorno alle 5 e 30.

G.D, queste le iniziali dell’uomo, residente a Terzo D’Acqui, era stato fermato sabato sera dai Carabinieri mentre stava procedendo a zig zag a bordo della propria auto. Fermato per un controllo con etilometro, l’uomo era invece risultato lucido ma i militari gli avevano comunque consigliato una visita al Pronto Soccorso.

Messo in pre ricovero per accertamenti, la mattina di domenica, intorno alle 5:30, G.D. è invece uscito dall’ospedale facendo perdere le proprie tracce, eludendo la sorveglianza di medici ed infermieri.

Le ricerche dell’acquese, scalzo e vestito solo di una maglietta e di un paio di pantaloncini, sono andate avanti per tutta la giornata fino al tardo pomeriggio di ieri quando l’uomo, intorno alle 18:30, è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco in un fosso con una gamba fratturata.

Probabile, secondo la ricostruzione di Carabinieri e Protezione Civile, che l’uomo, in base a quanto accertato dai medici dell’ospedale di Acqui sofferente di una patologia che gli fa compiere azioni senza che lui se ne renda conto, abbia vagato per tutta la giornata e sia poi, inavvertitamente, finito in un fosso.

G.D, vedovo e che vive a Terzo con una nuova compagna, è ora stabilmente ricoverato nella struttura ospedaliera acquese, nel reparto di ortopedia.