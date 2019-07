Spara tre colpi di pistola ad un uomo di etnia sinti e poi fugge: catturato nel tortonese pericoloso latitante

Pontecurone – È stato grazie ad un articolato lavoro d’equipe che l’autore del tentato omicidio a Pontecurone, sabato 20 luglio, ha potuto essere rintracciato e catturato in meno di ventiquattr’ore.

L’uomo, che si scoprirà poi essere il cinquantaduenne Mario Scorza, noto pregiudicato originario del cosentino ma residente a Voghera, era giunto a bordo di un furgone in località Brugna di Pontecurone con intenzioni precise. Davanti ad un’abitazione della zona vi era infatti un gruppo di tre persone della stessa famiglia, di etnia sinti, che chiacchieravano tenendo d’occhio due bambine intente a giocare a poca distanza. Non si erano accorte di nulla, fino a quando, dopo una retromarcia a folle velocità, Scorza è saltato giù dal furgone minacciando uno dei presenti e sparando poi tre colpi di pistola prima di fuggire.

Solo per miracolo i proiettili non hanno ferito nessuno. La persona a cui erano indirizzati è infatti riuscita ad evitarli in tempo riparandosi dietro la propria auto parcheggiata lì accanto, e nascondendosi per qualche istante fino al momento in cui è stato possibile allertare le forze dell’ordine e far sì che partissero le indagini.

Consapevoli della gravità dell’accaduto, gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Tortona si sono subito messi al lavoro rintracciando in breve un furgone sospettato di essere quello descritto dai testimoni dell’agguato. Il veicolo si trovava in frazione Oriolo, nel comune di Voghera, all’interno di una proprietà cintata messa subito sotto sorveglianza dai militari. Sono bastate poche ore per capire che la pista era giusta. Una donna ha infatti scavalcato la recinzione avvicinandosi al mezzo, e a quel punto i Carabinieri l’hanno bloccata per poi procedere ad un’accurata perquisizione dello stesso. Nel furgone, sotto il sedile del conducente, era nascosto un revolver calibro 38 in cui vi erano tre proiettili ed i bossoli di altrettanti colpi già esplosi. Una prova schiacciante, specie considerando che, da ulteriori accertamenti circa il furgone e la proprietà in cui era stato trovato, si aveva ormai anche un volto e un nome a cui riferirsi: quello di Mario Scorza, appunto, condannato per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, nonché arrestato per furto ed estorsione.

Avendo dunque a che fare con quello che poteva essere definito a pieno titolo un pericoloso latitante, e vista la gravità dell’accaduto, è stata costituita un’apposita “task force” per far partire una serrata caccia all’uomo.

Si è dunque ricostruita la rete di collegamenti del fuggitivo, in modo da capire chi avesse potuto fiancheggiarlo o dargli supporto ed ospitalità, e al contempo sono stati predisposti opportuni servizi a tutela della vittima del tentato omicidio e dei suoi familiari, che avevano espresso forti timori per la propria incolumità.

La svolta sarebbe arrivata nel giro di alcune ora a seguito del pedinamento di un gruppo di persone ritenute vicine al ricercato. Intorno alle 11 di domenica 21 luglio è stato infatti intercettato un veicolo sospetto, con alla guida un giovane residente nell’Alta Val Curone, che, poco prima, dopo essersi fermato in un bar del comune di Monleale, ne era uscito portando con sé in auto un caffè e delle brioches. Secondo i militari, era possibile presagire che quanto acquistato nel bar fosse destinato al ricercato. E così era, tanto che il ragazzo condurrà suo malgrado i Carabinieri dritti dallo Scorza.

Dopo aver seguito il veicolo per circa 10 chilometri lungo una strada provinciale, il conducente si era diretto verso l’alta collina, attraversando un tratto non asfaltato, e raggiungendo infine un gruppo di case della frazione Zebedassi di Montemarzino, località in cui abitano una ventina di persone per lo più anziane. Sempre senza farsi notare, i Carabinieri hanno seguito il giovane fin davanti ad una casa isolata e disabitata, e, una volta intuito che era quello il nascondiglio del fuggitivo, sono usciti allo scoperto bloccando il complice e facendo poi irruzione nel casale dove Mario Scorza credeva di essere al sicuro. L’uomo era infatti piuttosto sorpreso di esser stato scoperto, tanto che non ha opposto la minima resistenza e si è lasciato perquisire in silenzio. Addosso aveva una dose di cocaina e nascondeva un coltello a serramanico all’interno di uno zaino.

Immediatamente arrestato, si trova ora nel carcere di Alessandria.