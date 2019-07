Ultraleggero si schianta in zona Astuti: morto il pilota, testimone scioccato

Alessandria – È morto sul colpo il pilota dell’ultraleggero schiantatosi stamane alle 9.50 sull’autostrada A26, in zona Astuti, appena dietro il Bennet. Gli automobilisti che hanno assistito all’incidente raccontano di una manovra azzardata e del terribile schianto che ne è seguito. L’aereo è andato infatti ad impattare contro il guard rail finendo in mille pezzi senza però coinvolgere nessuna delle auto in transito.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso. Ancora in atto i rilevamenti per stabilire la precisa dinamica dell’incidente e le ragioni che hanno portato il pilota fuori rotta. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. L’impatto, terribile secondo i testimoni, non gli ha lasciato scampo.

Personale della croce verde si è invece occupato di un dipendente del Bennet che, alla vista dell’aereo ormai disintegrato e del pilota privo di vita, ha subito un forte choc.