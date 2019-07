Bertram Derthona: Blizzard lascia e torna negli USA

Tortona – Contratto rescisso per Brett Blizzard che non farà più parte di Bertram Derthona.

La guardia americana trentanovenne (nella foto) torna, infatti, negli Usa dopo che, in un primo momento, sembrava confermata la sua presenza in bianconero anche nella prossima stagione.

Il giocatore, che non ha ancora smaltito il problema al piede destro emerso sul finire della passata stagione, proseguirà dunque negli States le terapie mediche del caso.