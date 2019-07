Maxi rissa al quartiere Cristo: cinque arresti, una denuncia e quattro persone all’ospedale

Alessandria – Cinque arresti, una denuncia e quattro persone all’ospedale. Questo il bilancio della rissa avvenuta ieri sera, poco prima delle 9, in Via della Santa, nel quartiere Cristo.

La Polizia, una volta sul posto, ha notato un gruppetto di persone ammassate e alcuni feriti. Qualcuno ha anche tentato di fuggire, ma l’intervento degli agenti è stato immediato e sono scattate così le prime perquisizioni.

Pare che la rissa, i cui motivi sono ancora in fase di accertamento, abbia coinvolto prevalentemente due ragazzi italiani e altrettanti albanesi tutti di età compresa fra i venti e trent’anni. Nell’auto di uno dei fermati sono state rinvenute spranghe di ferro probabilmente utilizzate durante i tafferugli, tanto che le ferite di alcuni dei protagonisti sono apparse subito di una certa entità.

Portati all’ospedale per le medicazioni, solo i due italiani hanno potuto essere dimessi dopo poche ore. Gli albanesi sono invece tutt’ora ricoverati.

Si attende ora la convalida degli arresti mentre proseguono gli accertamenti per chiarire al meglio la vicenda.

I colpi di pistola uditi da alcuni abitanti del quartiere risultano esplosi con una scacciacani.