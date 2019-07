Perché la Lega mandrogna sostiene il Gay Pride mentre diserta la manifestazione contro la tratta dei bambini?

Alessandria (Andrea Guenna) – Se il primo giugno scorso la Lega alessandrina ha consentito il Gay Pride patrocinato dal Comune di Alessandria, ieri ha ignorato la manifestazione intitolata “I bambini non si toccano – Vieni a camminare con noi” che si è tenuta per protestare contro la tratta dei bambini ignobilmente perpetrata per anni a Bibbiano in provincia di Reggio Emilia. Perché il partito di Salvini e Molinari non si espone con chiarezza contro quella vergogna coperta per anni dalla Sinistra e dal movimento Lgbt? I motivi possono essere due: o non vuole o non può farlo. Nel primo caso c’è una motivazione politica che però ci deve spiegare, perché se è vero che Salvini fa cenno con una certa frequenza a possibili elezioni anticipate (marzo?) alle quali potrebbe presentarsi con Fratelli d’Italia che è chiaramente contro la tratta di Bibbiano, è altrettanto vero che ieri, mentre Fratelli d’Italia era presente, la Lega non c’era. Nel secondo caso il Carroccio potrebbe far finta di niente ignorando una manifestazione imbarazzante (che, tuttavia, ha visto partecipare circa 200 persone) in quanto al suo interno potrebbe annoverare – chissà, può darsi, non si sa mai, forse, non so, vedremo – degli omosessuali influenti vicini al movimento Lgbt per cui sarebbe spiegata la sua diserzione. Per carità, essere omosessuali non è un crimine e neppure motivo di ludibrio, per cui se qualche leghista alessandrino lo è, lo dica, la gente capirà. Ma non aderire ufficialmente a quella bella manifestazione è stato un errore gravissimo e in molti l’hanno notato. Tra i politici presenti alla simpatica manifestazione c’era il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale Piero Castellano: “Ho voluto essere presente alla manifestazione – ha detto ai cronisti – per dare la massima solidarietà agli organizzatori della serata. Io e gli altri iscritti a Fratelli d’Italia presenti questa sera vogliamo che sia fatta luce sui fatti di Bibbiano e ci opponiamo a questo silenzio mediatico. Ringrazio il comitato ‘Difendiamo i nostri figli’ per l’invito. Mi ha stupito, però, che non ci fosse nessuno della Lega di Alessandria mentre gli altri gruppi consiliari (FdI, FI, SiAmo Alessandria; n.d.r.) ed il Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Locci erano presenti”.

Alla camminata, che è stata organizzata da due mamme, Barbara Tettei e Lucia Sarmentino, ed ha attraversato alcune vie del centro, ha preso parte il “Comitato Difendiamo i Nostri Figli” di Alessandria e Valenza, insieme a quello di Novi Ligure e Tortona.