Rientra in Italia con documenti falsi dopo l’espulsione: arrestato

Alessandria – Ignora il divieto ad entrare in territorio italiano sino al 2028 ma è sorpreso dalla Polfer con un passaporto contraffatto. Gli agenti, durante un controllo effettuato il 17 luglio scorso, si sono infatti accorti che il soggetto fermato, in possesso di documenti falsi, era in realtà H.E., un quarantacinquenne bosniaco espulso il 31 maggio 2018 a causa di numerosi reati, soprattutto contro il patrimonio.

L’uomo si era procurato un passaporto con false generalità addirittura nell’agosto del 2018, quindi pochi mesi dopo l’espulsione, e grazie a tale espediente era riuscito a rientrare in Italia eludendo i controlli. Questo fino a pochi giorni fa, quando, colto in flagranza di reato, è stato arrestato e poi rinchiuso nel carcere di Alessandria.