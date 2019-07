Si schianta frontalmente contro un’auto: perde la vita giovane operaio del cuneese, grave la sua ragazza

Venasca – Non ce l’ha fatta Emanuel Taliente Para (nella foto), il trentaduenne del cuneese che domenica 28 luglio era stato ricoverato d’urgenza al Cto di Torino in seguito ad un terribile incidente motociclistico nel quale è rimasta coinvolta anche la fidanza Martina, che era in sella con lui.

I due ragazzi, che da poco avevano iniziato una convivenza a Revello, nel cuneese, stavano andando a trovare il cugino di Emanuel a Sampeyre, paese d’origine della famiglia della vittima, ma lungo il tragitto, sul rettilineo che da Venasca porta a Brossasco, qualcosa deve essere andato storto. La moto di Emanuel finisce infatti per scontrarsi frontalmente con un’auto che sopraggiungeva in quel momento, uno schianto tale da far volare i due giovani per diversi metri prima della rovinosa caduta sull’asfalto.

I soccorsi arriveranno poco dopo, coadiuvati dall’intervento di due volontari della Croce Rossa non in servizio ma che si trovavano a passare di lì per caso. La gravità della situazione è evidente, e così scatta subito il ricovero d’urgenza all’ospedale dove Martina, in gravi condizioni, è ancora ricoverata. Manuel invece morirà in serata a causa di ferite e traumi troppo importanti per essere curati nonostante il disperato tentativo dei medici.

Oltre alla compagna, Taliente Para, che lavorava come saldatore alla Multitel Pagliero, un’azienda del cuneese che produce piattaforme aeree, lascia il papà Giuseppe, la sorella Lorena e un figlio di sei anni avuto da una precedente relazione.

Le forze dell’ordine sono tutt’ora al lavoro per chiarire al meglio la dinamica dell’incidente.