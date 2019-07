Allevatore di cani denunciato per maltrattamento e abbandono: aveva trasformato un cascinale in un canile lager

Viguzzolo – Erano forse alcune settimane che un gruppo di sedici cani, tutti legati alla catena o rinchiusi in piccole gabbie da asporto, erano costretti a digiunare per via della spietatezza di chi li aveva sistemati in un cascinale disabitato nelle campagne circostanti Viguzzolo dando origine ad una sorta di “canile lager” clandestino.

A fare la triste scoperta, in località Torrazzo, sono stati i Carabinieri di Tortona la notte del 28 luglio scorso. Attirati dai continui latrati che già nei giorni precedenti avevano udito provenire da quella zona, e dopo aver effettuato alcune verifiche constatando che la cascina versava in stato di abbandono, i militari hanno infatti deciso di intervenite direttamente sul posto. Ad attenderli c’erano però soltanto i poveri cani, tutti dotati di microchip ma in apparente stato di denutrizione ed intrappolati in modo da far rabbrividire.

Subito allertato il personale del servizio veterinario dell’Asl di Alessandria e del nucleo guardie zoofile di Acqui Terme, gli animali sono stati soccorsi, rifocillati e visitati in modo da scongiurare gravi danni alla loro salute, per poi affidarli al canile municipale di Tortona e cominciare a concentrarsi sull’identità dei proprietari. Questi ultimi dovranno infatti chiarire le modalità attraverso le quali li hanno affidati all’uomo che aveva allestito il canile abusivo e che dovrà ora rispondere di maltrattamento e abbandono di animali. Si tratta di un cinquantottenne di Rivanazzano Terme, allevatore di cani da caccia, della cui attività i padroni della cascina non risultavano essere a conoscenza.