Il tramonto dell’iPhone: Apple non si regge più sullo smartphone

di Giuliano Balestreri – Meno iPhone, più servizi. I conti Apple del terzo trimestre dell’anno lasciano pochi dubbi: l’era dello smartphone si avvicina a grandi passi alla sua fine. D’altra parte non si tratta di un problema solo di Cupertino, anche Samsung vive una situazione simile: le vendite del Galaxy S9 sono state inferiori alle attese. Anche perché i consumatori, in particolare negli Stati Uniti, cambiano i loro telefoni molto meno rapidamente allungando la vita del proprio smartphone. Nel 2016, negli Usa, la vita media di un dispositivo mobile era di 23,6 mesi, oggi supera abbondantemente i due anni. “I consumatori – ha spiegato qualche tempo fa Ryan Reith di Idc al Washington Post – tendono a dire lo comprerò quando vedrò qualcosa di nuovo o di cui ho bisogno. Molti degli avanzamenti recenti, come la realtà aumentata, riguardano soprattutto il software, ma ci vorrà tempo prima di avere applicazioni interessanti”.

L’iPhone ha compiuto 10 anni, ma la sfida più grande per Apple sono i prossimi 10

Il 2017 è stato l’anno dei record con 1,53 miliardi di pezzi venduti, ma l’ultimo trimestre di quell’anno è stato anche il primo della storia a registrare un calo degli acquisti. I numeri di Apple non fanno che confermare quanto gli addetti ai lavori ripetono da tempo: “Lo smartphone sparirà prima di quanto pensiamo”. Dopo avere contribuito, fin dal suo lancio, a gran parte di ricavi di Apple, negli ultimi tre mesi, il Melafonino – tra l’aumento dei prezzi e il calo delle vendite – pesa per meno della metà del colosso guidato da Tim Cook. Nel 2015, iPhone valeva 155 miliardi di dollari: poco meno del 70% delle vendite totali di Cupertino. E i profitti trimestrali sono calati da 11,5 a 10 miliardi di dollari. Tim Cook però non pare preoccupato e preferisce concentrarsi sul record di iPad e Mac cui hanno fatto il paio i dispositivi indossabili come l’AppleWatch e gli AirPod: “Per come la vedo io – ha detto il manager – abbiamo il portafoglio hardware più forte di sempre e abbiamo nuovi prodotti in arrivo”.

Insomma, Cook sta trasformando radicalmente l’immagine di Apple facendo meno affidamento all’iPhone – che pure resta la prima fonte individuale di ricavi – concentrandosi sempre più sui servizi digitali. Anche se – per il momento – il passaggio dall’hardware al software non è ancora realtà. In attesa che lo smartphone vada definitivamente in pensione, Apple dovrà riuscire a convincere il mercato, ma prima ancora i consumatori, che i tutti i suoi nuovi prodotti hanno lo stesso “tocco magico”. Se ci riuscirà, la fine dell’iPhone sarà indolore.