Oliviero Toscani condannato per vilipendio alla religione

Milano – La battaglia di Pro Vita & Famiglia – insieme con Giuristi per la Vita – per la tutela di una civiltà di giustizia, verità e rispetto è stata per ora vinta. Una vittoria che ha dato ragione, in primo grado, a chi si è giustamente indignato per le blasfemie e le offese del fotografo Oliviero Toscani contro la religione cattolica e l’iconografia religiosa.

Il 2 maggio del 2014, infatti, intervenendo nella trasmissione radiofonica “La Zanzara” e interpellato dai conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo sul tema della pedofilia nella Chiesa, il fotografo si è lasciato andare ad offese e accuse pesanti, con la metafora di essere un marziano atterrato in una chiesa.

“Vedi uno inchiodato alla croce – disse – un altare con bambini nudi che volano… Poi quell’altro sanguinante… la Chiesa sembra un club sadomaso”. Toscani, inoltre, accusò Papa Francesco di dire “cose banali” e Papa Giovanni Paolo II, canonizzato qualche anno prima, di essere “un assassino che era contro il preservativo in Africa».

Frasi che non lasciavano spazio all’interpretazione e non potevano essere etichettate come “semplice” cattivo gusto. Toscani è stato condannato in primo grado, su richiesta del pm Stefano Civardi, ad una multa di 4.000 euro per vilipendio della religione cattolica.