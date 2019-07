Prima le offre un lavoro poi tenta di violentarla: denunciato

Montemarzino – Prima aveva cercato di offrirle un posto di lavoro ma, visto il suo rifiuto, aveva tentato di violentarla. Ma lei, una giovane donna di colore, era riuscita a scappare.

Lui, invece, un pregiudicato di 61 anni del tortonese già noto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria per il reato di violenza sessuale.

La ricostruzione dei fatti è avvenuta per bocca della stessa donna che, trovata sulla Strada Provinciale 100 all’altezza di Montemarzino con gli abiti lacerati da un gruppo di giovani che stavano tornando da una serata di festa nella Val Curone, è stata subito soccorsa da un’ambulanza e dai carabinieri della compagnia di Tortona e Sale.

Trasferita all’ospedale di Novi Ligure, la donna ha poi raccontato ai militari la brutta storia capitatale la sera prima.

Il sessantunenne le aveva, infatti, offerto un lavoro come domestica promettendole, oltre allo stipendio, anche vitto e alloggio nella propria abitazione.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, dopo aver invitato la donna a casa propria, avrebbe cercato di violentarla.

Respinto, aveva reagito violentemente cacciandola di casa senza però restituirle gli effetti personali che, per un moto di rabbia, aveva gettato in una piazzola vicino alla propria abitazione.

L’intervento dei militari ha consentito di recuperare gli indumenti ed il cellulare della donna che, sottoposta a visita all’ospedale di Novi, è stata poi dimessa martedì mattina con una prognosi di alcuni giorni per le ferite riportate.