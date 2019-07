Rapinò gli uffici postali di Acqui Terme il giorno di San Valentino ma fu incastrato da un bigliettino galante lasciato in un bar: condannato a sette anni e mezzo

Acqui Terme – Quel maldestro tentativo di seduzione gli è costato sette anni e mezzo di carcere. Tale è stata la condanna per l’uomo che, poco prima di rapinare l’ufficio postale di Via Trucco ad Acqui Terme, aveva lasciato un biglietto con nome e numero di telefono ad una ragazza incrociata per caso in un bar della zona il giorno di San Valentino.

Pasquale Tullo, quarantenne originario di Foggia ma residente a Torino, si era infatti recato ad Acqui con un’idea precisa in testa: rapinare le poste. Solo che qualche ora prima del colpo, in un bar nemmeno troppo distante dall’ufficio prescelto, non aveva saputo resistere alle grazie di una bella avventrice e aveva pensato di tentare anche un altro assalto, quello al cuore della ragazza. “Sei bella vorrei conoscerti”, le parole scritte al volo su un tovagliolo, per poi chiudere con l’immancabile numero di telefono e con il proprio nome nella speranza di un futuro contatto.

Peccato però che, una volta lasciato il bar, Tullo non dovesse recarsi al lavoro o ad una partita di calcetto con gli amici, bensì a rapinare un ufficio postale, coltello in pugno, e per di più a volto scoperto. E così aveva fatto, arraffando i 4000 euro che era riuscito a farsi consegnare minacciando gli impiegati e dileguandosi poi pensando di averla fatta franca.

In realtà, il fatidico biglietto d’amore sarebbe diventato la fonte di tutti i suoi guai, conducendo i Carabinieri, prima alla ragazza alla quale lo aveva consegnato (grazie alle telecamere interne al locale), e poi a lui stesso, identificato velocemente proprio grazie alle informazioni personali lasciate su quel tovagliolo che la sua “preda amorosa” aveva subito gettato via ma di cui conservava una foto sul cellulare.

È così che Tullo è finito agli arresti e, a seguito del processo con rito abbreviato, è stato condannato ieri a sette anni e mezzo poiché il giudice non ha concesso le attenuanti generiche. Una pena severa motivata dall’aggravante del coltello utilizzato per minacciare gli impiegati e dal fatto che l’uomo avesse già numerosi precedenti.

Il difensore potrebbe ora impugnare il verdetto in appello, ma non sarà semplice far sì che il giudice decida per una riduzione di pena.