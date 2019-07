RGI si amplia: acquisito il 100% della tedesca Novum

Ivrea – Buone notizie per il mondo del lavoro in Italia e per l’imprenditoria in particolare.

La RGI, azienda di Ivrea fondata nel 1987 e leader in Europa nella trasformazione digitale delle compagnie assicurative, ha annunciato di avere acquisito il 100% di Novum, società leader nell’area Dach e specializzata nello sviluppo di soluzioni software per la gestione del core business delle compagnie assicurative.

Un’operazione che ha consolidato la leadership di RGI sul mercato di Europa, Medio Oriente e Africa, grazie ad una presenza più capillare del Gruppo nell’area Dach (Germania, Austria e Svizzera) e all’ampliamento dell’offerta di soluzioni cloud per la gestione del core business assicurativo.

L’operazione arriva a due anni di distanza dall’acquisizione di Kapia Solutions sui mercati locali di Francia e Lussemburgo.

Soddisfatto dell’operazione il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: “In un periodo in cui troppo spesso ci troviamo a gestire la perdita di marchi storici del nostro territorio, fa particolarmente piacere apprendere di una solida azienda piemontese che acquisisce una realtà straniera e in questo caso tedesca. Un esempio della forza e delle potenzialità del tessuto imprenditoriale piemontese, capace di affermarsi oltre i nostri confini regionali e di portare al Piemonte importanti ricadute economiche e occupazionali. Ci auguriamo che notizie come questa possano ripetersi spesso”.

“Siamo molto contenti che sul territorio piemontese operino aziende come la RGI – aggiungono gli assessori alle Attività Produttive, Andrea Tronzano e all’Innovazione, Matteo Marnati – che fanno crescere la nostra industria. La RGI, con sede ad Ivrea e Torino, dimostra di essere solida finanziariamente e in grado di acquisire nuove aziende estere, nello specifico la Novum, con sede in Germania. Si tratta di un esempio positivo che dà lustro a tutto il Piemonte”.

L’acquisizione di Novum è il secondo investimento dell’anno per RGI, dopo quella ad aprile di Unimatica, società leader in Italia nelle soluzioni paperless e di firma elettronica.